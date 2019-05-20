Для школы в Соломенном никак не могут найти директора

Новости по теме
Загрузка...
Объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №7, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация Петрозаводска объявляет конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7 имени Федора Тимоскайнена".
Документы соискателей принимаются с 20 мая по 18 июня в будние дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по адресу: 185001, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426, телефон 71-34-31.
I этап - рассмотрение документов кандидатов пройдет в 14.15 21 июня в администрации Петрозаводска на пр. Ленина, 2, каб. 201.
II этап – собеседование состоится в 14.15 часов 25 июня также в администрации города на пр. Ленина, д. 2, каб. 201.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.05.2019, 09:56
13.05.2019, 15:49
13.05.2019, 19:40
16.05.2019, 07:25
17.05.2019, 21:30
14.05.2019, 19:40
Аналитика
Сегодня 13:27
Обществоведение
В Карелии наблюдается существенная динамика телеграм-пространства.
Сегодня 11:46
Сегодня 09:47
15.05.2019 11:09
15.05.2019 10:36
Чтиво
15.05.2019 10:57
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
Медиа
18.05.2019 16:14
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии