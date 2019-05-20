Для школы в Соломенном никак не могут найти директора

Объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №7, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска объявляет конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7 имени Федора Тимоскайнена".

Документы соискателей принимаются с 20 мая по 18 июня в будние дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по адресу: 185001, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426, телефон 71-34-31.

I этап - рассмотрение документов кандидатов пройдет в 14.15 21 июня в администрации Петрозаводска на пр. Ленина, 2, каб. 201.

II этап – собеседование состоится в 14.15 часов 25 июня также в администрации города на пр. Ленина, д. 2, каб. 201.