"Для судебных приставов нас как будто нет!"

Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".

"Это беспрецедентный случай в России! – говорит судья в отставке Михаил Гошкиев. – Я не припомню ни одного факта, чтобы вступившее в законную силу решение суда не исполнялось более пяти лет без каких бы то ни было причин, и никто за это не несет никакой ответственности. Это – проявление явного неуважения, как к суду, так и к закону!".

Не трудно догадаться, что речь идет о сносе торговой пристройки к многоквартирному дому N30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, более известной в Карелии и за ее пределами как "Невский пассаж".

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