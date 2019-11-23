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Новости. Общество
14:00, 23 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

"Для судебных приставов нас как будто нет!"

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Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".

"Это беспрецедентный случай в России! – говорит судья в отставке Михаил Гошкиев. – Я не припомню ни одного факта, чтобы вступившее в законную силу решение суда не исполнялось более пяти лет без каких бы то ни было причин, и никто за это не несет никакой ответственности. Это – проявление явного неуважения, как к суду, так и к закону!".

Не трудно догадаться, что речь идет о сносе торговой пристройки к многоквартирному дому N30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, более известной в Карелии и за ее пределами как "Невский пассаж". 

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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Вася
2019-11-23 15:09:28
Не нравится,пускай едет в Израиль,на ПМЖ,тоже мне,Навальный нашелся,за печенки Госдепа.
кир
2019-11-23 16:04:44
Вася, согласен. Этот богатей при поддержке таких как Лукин, уже не авторитетных и циничных, хочет свою выгоду поиметь и главе республики насолить. Долой старых судей. Увольнять, только увольнять. Сколько адвокатов, ничего полезного не производящих, мама дорогая! Только смуту либеральную затевают на пользу себе любимым.
Борцы с "антинародным режимом". А сало русское едят, как сказал поэт Сергей Михалков.
новый
2019-11-23 14:53:50
Не только для судебных приставов. Всем уже надоели. Фокин прав
David
2019-11-23 16:02:50
новый, Вернись на место рождения, тебя там заждались, орк.
Вася
2019-11-23 14:37:31
Надоел ты уже народу,Гошкиев.
тетка
2019-11-23 14:50:04
Вася, а ты еще больше надоел. Брысь.
Гость
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