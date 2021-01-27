Для театров в Карелии снимут ограничения по рассадке зрителей

Глава Карелии Артур Парфенчиков снимет ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Как стало известно "Столице на Онего", в Карелии будут смягчены "антивирусные" меры. В правительстве республике готовится очередное распоряжение, которое будет подписано сегодня, 28 января.

Так, театры и филармония смогут начать работать со 100% загрузкой зрительного зала.

Напомним, согласно распоряжению главы республики с 16 января допускалось 50% наполняемости залов при проведении театральных представлений и филармонических концертов. А ограничение по количеству зрителей для проведения иных концертных мероприятий в Карелии было не более 25% наполняемости зала.