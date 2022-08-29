Для выдворения иностранцев из Карелии понадобился переводчик

Полицейские обнаружили в Пудожском районе граждан иностранного государства с истекшим сроком пребывания в России.

Как сообщили в пудожском районном суде, у граждан Республики Узбекистан закончился срок пребывания на территории России, но выезжать из Пудожа они не спешили. Нарушителей обнаружили полицейские.

При рассмотрении дел судом понадобился переводчик. Нарушители признали свою вину, но просили, чтобы в случае выдворения за пределы России им был определен самостоятельный выезд.

Однако суд, признав их виновными, назначил принудительное выдворение за пределы страны. Кроме того, каждый из иностранцев должен будет заплатить штраф — 2 тысячи рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.