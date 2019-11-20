Для жителей Карелии гибель птиц опасности не представляет, заявили власти Сегежи

Администрация Сегежского района Карелии совместно с федеральными и республиканскими органами власти продолжает работу по выяснению причин гибели птиц.

19 ноября поступили очередные результаты проведенных исследований патологического материала из отдела лабораторного и эпизодического мониторинга ГБУ РК "РЦВК", сообщается на сайте Сегежской администрации.

Экспертиза установила превышенное содержание поваренной соли в организме погибших птиц. Так, норма содержания поваренной соли в печени голубей составляет до 0,35 %, в стенке и содержимом желудка – до 0,45 %. В исследуемых образцах погибших птиц выявлено превышение таких норм – до 0,5 % в печени и до 0,5 % в желудке.

По заключению специалистов, такое превышение для любых видов птиц является смертельным. От токсического воздействия превышения поваренной соли в организме птиц как раз и проявляются такие симптомы, какие наблюдались у голубей в городе Сегежа - это малоподвижность, вялость, поражение вестибулярного аппарата, паралич крыльев, взъерошенность перьев и т.п.

Причины появления поваренной соли в организме птиц пока не установлены. Рассматриваются различные варианты.

Таким образом, с учетом ранее поступивших результатов об отсутствии у погибших птиц вируса гриппа А ("птичий грипп") можно сделать вывод о том, что для граждан гибель птиц опасности не представляет.

В настоящее время анализ вышеуказанных результатов исследования не завершен. Так, в течение 19 и 20 ноября, специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" проводят мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, берут отбор проб в течение суток, через каждые 6 часов (в 13.00, 19.00, 01.00, 07.00 часов). Кроме того, будет проведен отбор проб почвы на территории Сегежи.

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