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Дмитриев выступил в горсуде Петрозаводска на процессе по своему уголовному делу

Новости. Общество
13:16, 13 Декабря 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Сторона защиты намерена добиваться оправдания известного исследователя сталинских репрессий.

На процессе по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который проходит в Петрозаводском городском суде, продолжаются прения сторон. Как сообщил " Столице на Онего" адвокат Виктор Ануфриев, защищающий Дмитриева, утром 13 декабря на заседании выступил сам подсудимый. По словам Ануфриева, позиция защиты не изменилась: она намерена добиваться оправдания Юрия Дмитриева.

Ранее гособвинение потребовало признать исследователя сталинских репрессий виновным в изготовлении детского порно с участием приемной дочери, а также хранении частей оружия и увеличить срок наказания с 13 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После выступления стороны защиты суд предоставит Дмитриеву последнее слово.

Напомним, нынешний судебный процесс над Юрием Дмитриевым в Петрозаводском городском суде уже третий по счету, а уголовное преследование исследователя репрессий началось почти пять лет назад, когда он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки обнаженной несовершеннолетней приемной дочери, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России, но она была отклонена.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2021-12-13 16:50:25
Изготавливайте гномиков с кошелечками, сообщайте подписчикам о своих предпочтениях в сфере нижнего белья, реализуйте творческие потенции - и будет вам счастье
Offff
2021-12-13 14:11:17
Латентные больше всего истерят..
Hовый
2021-12-13 14:30:46
Offff, колготочник, это называется забить мяч в раздевалку. Леопольдик знает
Tеатральный критик
2021-12-13 14:01:47
сдабунова выразила озабоченность ?
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-13 15:09:59
Tеатральный критик, сбадунова истерит.

Срочно пишет письма вашингтонскому хозяину, мол педофилов обижают
Koira
2021-12-13 13:56:03
Свободу дмитриеву. Позор нквдешникам.
Tеатральный критик
2021-12-13 16:13:26
Koira, свободу педофилу дмитриеву.
Местечковый блогер
2021-12-13 13:54:12
Не интересен больше. Даже стоятелям на мосту.
Егор Сидоров
2021-12-13 13:49:26
"От сумы и от тюрьмы не зарекайся", гласит народная мудрость. Любого может коснуться такая участь, как бы хорошо о себе человек не думал. Один миг и ты уже экстремист, или иностранный агент, браконьер, убивший лося, ну и как вишенка на торте -педофил.
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