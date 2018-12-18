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Новости. Общество
13:23, 18 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Дмитриева оставили под арестом еще на три месяца

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Петрозаводский суд продлил арест историку Юрию Дмитриеву до 25 марта.

Как сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, руководитель Карельского отделения "Мемориала" останется под арестом до 25 марта.

По словам Ануфриева, суд начал заслушивать доводы обвинения, однако никаких новых доказательств вины Дмитриева не представлено.

"Суд дал мне возможность выразить мнение по обвинению в соответствии с законом перед началом судебного следствия. По всем пяти эпизодам и я, и Юрий Алексеевич выразили такое мнение, что версия обвинения не содержит законных доказательств, чтобы говорить о том, что он совершил то, что ему предъявлено. Юрий Алексеевич не признал свою вину ни по одному пункту обвинения, это и моя позиция", - сказал Виктор Ануфриев после завершения заседания.

Следующее слушание по "делу Дмитриева" назначено на 17 января.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.
В конце июня в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. А с 2012 по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери", утверждают следователи.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

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