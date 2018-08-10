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Новости. Общество
20:40, 10 Августа 2018

Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с сотрудниками Кроноцкого заповедника на Камчатке заявил, что законопроект о пенсионной реформе является болезненной, но необходимой мерой.

По словам премьер-министра, президент России Владимир Путин также выразит свое мнение на финальной стадии обсуждения реформы, пишет news.mail.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с сотрудниками Кроноцкого заповедника на Камчатке заявил, что законопроект о пенсионной реформе является болезненной, но необходимой мерой.

"Это, действительно, сейчас самый сложный вопрос, который вызывает большие дискуссии в обществе. Такого рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют изменения, — цитирует премьера ТАСС.— Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства".

"Есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму проект пенсионной реформы, согласно которому пенсионный возраст россиян предлагается повысить до 65 лет для мужчин (с 60) и до 63 лет для женщин (с 55). Несмотря на многочисленные протесты, 19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект в первом чтении. После этого Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных правительством вариантов, что вызвало дискуссии о возможном смягчении параметров реформы. Ожидается, что законопроект будет принят в окончательном чтении осенью этого года.

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