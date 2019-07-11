Дмитрий Певцов приедет в Карелию вести фестиваль на Валааме

Ведущим V Юбилейного Свято-Владимирского фестиваля православного пения "Просветитель" станет народный артист России Дмитрий Певцов, сообщается на официальной странице правительства Карелии "ВКонтакте".

Фестиваль пройдет на острове Валаам 27 и 28 июля.

На два дня Певческое поле Валаамского монастыря соберет исполнителей православного пения из разных городов России, а также Грузии, Болгарии, Армении и Сербии, отмечается в сообщении.