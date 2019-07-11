Дмитрий Певцов приедет в Карелию вести фестиваль на Валааме

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Ведущим V Юбилейного Свято-Владимирского фестиваля православного пения "Просветитель" станет народный артист России Дмитрий Певцов, сообщается на официальной странице правительства Карелии "ВКонтакте".
Фестиваль пройдет на острове Валаам 27 и 28 июля.
На два дня Певческое поле Валаамского монастыря соберет исполнителей православного пения из разных городов России, а также Грузии, Болгарии, Армении и Сербии, отмечается в сообщении.
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