Дмитрия Матвийца этапировали в Москву

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Бывший министр экономического развития Карелии Дмитрий Матвиец, арестованный по обвинению в мошенничестве, этапирован из петрозаводской исправительной колонии № 9 в СИЗО № 5 при УФСИН России по Москве.
Как мы ранее сообщали, в октябре уголовное дело Матвийца принял к производству Следственный департамент МВД России.
По мнению руководителя одного из силовых ведомств Карелии, Москва приняла такое решение, "чтобы, очевидно, исключить субъективный фактор в расследовании дела Матвийца местной полицией".
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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