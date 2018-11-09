Дмитрия Матвийца этапировали в Москву

Бывший министр экономического развития Карелии Дмитрий Матвиец, арестованный по обвинению в мошенничестве, этапирован из петрозаводской исправительной колонии № 9 в СИЗО № 5 при УФСИН России по Москве.

Как мы ранее сообщали, в октябре уголовное дело Матвийца принял к производству Следственный департамент МВД России.

По мнению руководителя одного из силовых ведомств Карелии, Москва приняла такое решение, "чтобы, очевидно, исключить субъективный фактор в расследовании дела Матвийца местной полицией".

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