Лишение свободы грозит несовершеннолетним любителям бесплатных сладостей из Петрозаводска

Обворовавшие магазин в Петрозаводске подростки вернули все украденные вещи, кроме шоколада, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из магазинов. Он сообщил, что неизвестные украли шоколад и предметы из коллекции экотоваров: чехол для ноутбука и документов, поясную сумку, сумку-трансформер и контейнер для хранения продуктов. Ущерб был оценён почти в 15 тысяч рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Благодаря записям полицейские установили подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей карельской столицы, один из которых ранее уже был судим. Молодые люди дали признательные показания и добровольно выдали часть похищенного имущества — аксессуары. Сладости петрозаводчане успели съесть.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Любителям сладостей грозит до пяти лет лишения свободы.