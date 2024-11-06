«До ближайшей могилы осталось метра четыре»: река размыла берег под кладбищем в Карелии

В сети опубликовали фото разрушающегося кладбища в поселке Медвежьегорского района республики.
Река Волома в Карелии размыла берег холма, на котором расположено кладбище поселка Венгигора Медвежьегорского района республики. Соответствующие фото были опубликованы в группе «Жесть Карелия».
«Река Волома размывает берег, наверху обрыва кладбище, до ближайшей могилы осталось метра четыре, — написал автор фото. — Местные власти! Пока не поздно надо предпринимать меры по берегоукреплению!»
В обсуждении подписчики паблика усомнились в скором решении проблемы.
Ранее жительница Прионежского района обратилась за помощью. По ее словам, кто-то оформил в собственность землю вместе с кладбищем, на котором покоятся жители деревни Ерошкина Сельга.
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