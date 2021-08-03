Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

До конца августа в БСМП Петрозаводска заработает новый приемный покой

Новости. Общество
17:26, 05 Августа 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Готовность объекта к открытию оценил Артур Парфенчиков.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сегодня побывал в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска. Вместе с депутатом Заксобрания Карелии Алексеем Хейфецем он проверил степень готовности к вводу в эксплуатацию пристройки приемного отделения. Пристройка — один из объектов федеральной целевой программы развития Республики Карелия, на ее возведение и оснащение направлено более 187 млн рублей.

Глава Карелии осмотрел помещения, где будут расположены службы приемного покоя, противошоковая палата и противошоковая операционная, оценил изменения в маршрутизации пациентов — весь путь от машины скорой помощи до операционной.

«Маршрутизация серьезно оптимизирует работу больницы в плане скорости оказания медицинской помощи, ее эффективности, установления правильного диагноза. Это то, чего мы ждали! Впервые у нас в городе появился приемный покой, нацеленный на вопросы, связанные с экстренной медицинской помощью», — отметил глава республики.

Как рассказала главный врач БСМП Наталья Алонцева, процесс сортировки пациентов, зависящий от тяжести их состояния и экстренности оказания медицинской помощи, с введением в строй пристройки приемного отделения значительно улучшится. В разы сокращается время приема пациентов так называемого «красного» потока — реанимационных больных, которым медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно. Расстояние от дверей приемного отделения до блока интенсивной терапии (противошоковой палаты, палаты реанимации, противошоковой операционной) примерно 20 м, ранее это была транспортировка пациента на лифте на 3 этаж больницы.

В непосредственной близости от противошоковой палаты находится современная противошоковая операционная, полностью соответствующая действующим СаНПинам. Имеется возможность для одновременной работы двух хирургических бригад в случае необходимости. Операционная оснащена ламинарным потолком, подающим очищенный воздух непосредственно в зону операции.

Улучшается и организация медицинской помощи пациентам, находящимся в удовлетворительном состоянии, которым экстренная помощь не требуется − пациентам «зеленого» потока, ходячим больным. При входе в приемное отделение − пост медицинских сестер, которые встречают больных, проводят «первичную сортировку» и осмотр. Имеется удобная комната ожидания приема врача и четыре помещения для осмотра пациентов врачами. Помещения оснащены современной медицинской мебелью и всем необходимым для обследования и оказания медицинской помощи на месте, исключив излишние передвижения больных.

Появилась возможность разделить потоки поступающих экстренных и плановых пациентов.

Машины скорой помощи теперь въезжают в крытое, теплое помещение, что позволяет более комфортно для больного и медицинских работников проводить эвакуацию больного.

«Мы видим, что степень готовности нового приемного покоя очень высокая, объект практически готов, нужно только расставить оборудование, отработать с персоналом организационные вопросы. Все нововведения направлены на повышение комфортности и доступности медицины, удобство для жителей, для людей. То есть старались разделить потоки, старались максимально ускорить медицинскую помощь, старались создать максимально комфортные условия ожидания, ведь человек, попадающий в больницу, волнуется, переживает, ему трудно», — сказал Алексей Хейфец.

В новом приемном отделении пациентов начнут принимать уже в конце августа.

Напомним, что пристройка приемного отделения — первый этап реализации плана развития учреждения. Второй этап — строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации, третий этап — реконструкция здания стационара с надстройкой пятого этажа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
01.08.2021, 13:57
Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики
31.07.2021, 10:29
Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 4
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
Третий год подряд застройщик награждается дипломом «Элита строительного комплекса России».
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»