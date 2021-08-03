До конца августа в БСМП Петрозаводска заработает новый приемный покой

Готовность объекта к открытию оценил Артур Парфенчиков.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сегодня побывал в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска. Вместе с депутатом Заксобрания Карелии Алексеем Хейфецем он проверил степень готовности к вводу в эксплуатацию пристройки приемного отделения. Пристройка — один из объектов федеральной целевой программы развития Республики Карелия, на ее возведение и оснащение направлено более 187 млн рублей.

Глава Карелии осмотрел помещения, где будут расположены службы приемного покоя, противошоковая палата и противошоковая операционная, оценил изменения в маршрутизации пациентов — весь путь от машины скорой помощи до операционной.

«Маршрутизация серьезно оптимизирует работу больницы в плане скорости оказания медицинской помощи, ее эффективности, установления правильного диагноза. Это то, чего мы ждали! Впервые у нас в городе появился приемный покой, нацеленный на вопросы, связанные с экстренной медицинской помощью», — отметил глава республики.

Как рассказала главный врач БСМП Наталья Алонцева, процесс сортировки пациентов, зависящий от тяжести их состояния и экстренности оказания медицинской помощи, с введением в строй пристройки приемного отделения значительно улучшится. В разы сокращается время приема пациентов так называемого «красного» потока — реанимационных больных, которым медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно. Расстояние от дверей приемного отделения до блока интенсивной терапии (противошоковой палаты, палаты реанимации, противошоковой операционной) примерно 20 м, ранее это была транспортировка пациента на лифте на 3 этаж больницы.

В непосредственной близости от противошоковой палаты находится современная противошоковая операционная, полностью соответствующая действующим СаНПинам. Имеется возможность для одновременной работы двух хирургических бригад в случае необходимости. Операционная оснащена ламинарным потолком, подающим очищенный воздух непосредственно в зону операции.

Улучшается и организация медицинской помощи пациентам, находящимся в удовлетворительном состоянии, которым экстренная помощь не требуется − пациентам «зеленого» потока, ходячим больным. При входе в приемное отделение − пост медицинских сестер, которые встречают больных, проводят «первичную сортировку» и осмотр. Имеется удобная комната ожидания приема врача и четыре помещения для осмотра пациентов врачами. Помещения оснащены современной медицинской мебелью и всем необходимым для обследования и оказания медицинской помощи на месте, исключив излишние передвижения больных.

Появилась возможность разделить потоки поступающих экстренных и плановых пациентов.

Машины скорой помощи теперь въезжают в крытое, теплое помещение, что позволяет более комфортно для больного и медицинских работников проводить эвакуацию больного.

«Мы видим, что степень готовности нового приемного покоя очень высокая, объект практически готов, нужно только расставить оборудование, отработать с персоналом организационные вопросы. Все нововведения направлены на повышение комфортности и доступности медицины, удобство для жителей, для людей. То есть старались разделить потоки, старались максимально ускорить медицинскую помощь, старались создать максимально комфортные условия ожидания, ведь человек, попадающий в больницу, волнуется, переживает, ему трудно», — сказал Алексей Хейфец.

В новом приемном отделении пациентов начнут принимать уже в конце августа.

Напомним, что пристройка приемного отделения — первый этап реализации плана развития учреждения. Второй этап — строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации, третий этап — реконструкция здания стационара с надстройкой пятого этажа.