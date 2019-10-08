До перехода на цифровое телевидение осталось 5 дней

В преддверии важного события усилен городской штаб волонтёров, которые помогают петрозаводчанам в настройке телевизионного оборудования, сообщили в администрации Петрозаводска.

В будущий понедельник, 14 октября, Россия окончательно перейдет на цифровое эфирное телевидение. В этот день аналоговое вещание будет отключено в 21-м регионе, в том числе и в Карелии.

В Петрозаводске уже в течение полугода работает волонтёрский штаб, который оказывает горожанам помощь в настройке цифрового ТВ. За это время волонтёры муниципального учреждения "Центр молодёжи" выполнили более 500 заявок, поступивших на региональную круглосуточную горячую линию по переходу на "цифру".

Так, 7 октября в администрации карельской столицы добровольцам вручили бесплатные проездные на троллейбус. Активные ребята, отработавшие самое большое количество заявок, получили сертификаты в бассейн "H2O" и спортивный комплекс "Луми".

На финальном этапе перехода на цифровое телевидение волонтёрский штаб усиливается: на встрече ещё шесть человек изъявили желание стать частью команды. Кроме того, 12 октября в Петрозаводске будет организован "цифровой" субботник, на который вместе с добровольцами МУ "Центр молодёжи" выйдут представители органов власти, подведомственных учреждений и организаций, студенты.

Администрация города напоминает, что задать вопросы или пригласить волонтёра, который настроит телевизор на цифровое вещание, можно по телефону региональной круглосуточной горячей линии: 8-800-200-33-60.