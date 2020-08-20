Добровольцев Карелии обучат навыкам работы онлайн

Карельский центр развития добровольчества 4-5 сентября проводит онлайн обучающий курс для организаторов добровольческой деятельности.

"На проект нас натолкнула ситуация с пандемией COVID-19. Мы увидели, что часть добровольческих объединений не готовы к цифровым вызовам, форматам работы, которые помогают расширять возможности для доступности к добровольческим вакансиям, выстраиванию партнерства для вовлечения большего числа людей в деятельность. Мы решили помочь таким организациям и людям узнать друг друга и объединиться для сотрудничества", – рассказала Дарья Маковецкая, руководитель Ресурсного центра добровольчества.

Участие в обучающем курсе позволит расширить навыки в применении цифровых технологий организации работы добровольцев, а также выстроить систему взаимодействия с партнёрами, которые поддерживают движение и нуждаются в помощи добровольцев, в том числе через оказание онлайн добровольческих услуг. Организаторы добровольческой деятельности смогут провести мониторинг своей открытости для потенциальных добровольцев и усилить "точки контакта" с волонтерами в условиях дистанционной работы.

Участие в образовательном курсе бесплатное.



Заявки принимаются до 2 сентября. Ссылка на регистрацию здесь.