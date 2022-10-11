Добычей жителя Карелии в серии краж стали сыр, шоколад и парфюмерия на 100 тысяч рублей

Молодой петрозаводчанин обвиняется в 14 преступлениях, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 20-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в 14 преступлениях — на его счету, как предполагается, 7 краж и 7 мелких хищений.

Согласно материалам уголовного дела, в период с сентября по декабрь 2021 года ранее неоднократно судимый петрозаводчанин в одиночку и сообща совершил серию краж из магазинов города. Добычей злоумышленника в основном становились продукты питания — кофе, шоколад, сыр, а также женская и мужская парфюмерная вода.

Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Молодой человек вернул часть похищенной парфюмерии, а также признал свою вину в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.