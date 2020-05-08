Дочь Михаила Задорнова полностью оголилась (ФОТО)

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.

Совершенно обнажённая девушка прикрывается гитарой и мечтательно смотрит вверх, пишет News.ru.

Снимок Елена сопроводила стихами собственного сочинения, которые часто публикует в соцсетях:

"Я недавно заскучала,

Попросив послать гонца

Лишь в счастливое начало

Необычного конца.

Как в прибрежном Аватаре

Золотящийся песок.

Мне сыграет на гитаре

Незнакомый нам вальсок".

Елена родилась от второй жены Задорнова – Алёны Бомбиной. Девушка сейчас живёт на Мальте, она состоит в гражданском браке с местным мужчиной.

Дочь Задорнова окончила ГИТИС, она прекрасно владеет английским и французским языками.