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Дочь Михаила Задорнова полностью оголилась (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 08 Мая 2020
фото: © zadornov.net
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Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.

Совершенно обнажённая девушка прикрывается гитарой и мечтательно смотрит вверх, пишет News.ru.


© instagram.com/jzadornova

Снимок Елена сопроводила стихами собственного сочинения, которые часто публикует в соцсетях:

"Я недавно заскучала,
Попросив послать гонца
Лишь в счастливое начало
Необычного конца.
Как в прибрежном Аватаре
Золотящийся песок.
Мне сыграет на гитаре
Незнакомый нам вальсок".

Елена родилась от второй жены Задорнова – Алёны Бомбиной. Девушка сейчас живёт на Мальте, она состоит в гражданском браке с местным мужчиной.

Дочь Задорнова окончила ГИТИС, она прекрасно владеет английским и французским языками.

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