Дочь Михаила Задорнова полностью оголилась (ФОТО)

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.
Совершенно обнажённая девушка прикрывается гитарой и мечтательно смотрит вверх, пишет News.ru.
Снимок Елена сопроводила стихами собственного сочинения, которые часто публикует в соцсетях:
"Я недавно заскучала,
Попросив послать гонца
Лишь в счастливое начало
Необычного конца.
Как в прибрежном Аватаре
Золотящийся песок.
Мне сыграет на гитаре
Незнакомый нам вальсок".
Елена родилась от второй жены Задорнова – Алёны Бомбиной. Девушка сейчас живёт на Мальте, она состоит в гражданском браке с местным мужчиной.
Дочь Задорнова окончила ГИТИС, она прекрасно владеет английским и французским языками.
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