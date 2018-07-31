Дочь не узнала Светлану Лободу

Последние несколько недель выдались очень насыщенными у артистки.

ветлана Лобода, родившая вторую дочь в мае, вернулась к гастролям. Однако, как и любая мама, она очень не любит уезжать от детей. Младшая Тильда даже перестала ее узнавать, пишет СтарХит.

Общаясь с поклонниками в инстаграме, Светлана рассказала, как ее встретила младшая дочь, когда она недавно вернулась из поездки. По словам артистки, Тильда сильно плакала.

"Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы", — рассказала Лобода.

По мнению Светланы, детям артистов очень не везет, так как они постоянно лишены внимания родителей. Лобода также раскрыла нежное прозвище маленькой дочки — дома ее зовут Тилей. Многие поклонники считают, что звезда родила малышку от Тилля Линдеманна, лидера группы Rammstein. Однако она не подтверждает эту информацию. О коллеге артистка отзывается очень тепло, подчеркивая его человеческие качества.

Как рассказала Светлана, ей бы хотелось зарабатывать, конечно, гораздо больше, так как ее команда прикладывает немало сил, чтобы зрители были довольны. Именно поэтому она подняла цену за выступления. В окружении артистки поговаривали, что частный концерт теперь стоит 50 тысяч евро. Люди, работающие в сфере музыки, считают такое решение Светланы логичным и оправданным.

"Ничего удивительного в росте вознаграждения нет. Так поступают многие — Брежнева, Гагарина... Ведь теперь им есть, от чего отказываться, — это время, которое можно провести с ребенком. У Лободы вообще отдельная история, летать на заказы ей придется из Америки. Предложений Светлане поступает уйма! И такой ход — некий фильтр, чтобы иметь возможность дольше находиться с дочками", — рассказывал организатор звездных концертов Евгений.