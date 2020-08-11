Дочь поэта Рождественского наловила рыбы и собрала грибов в Карелии (ФОТО)

Екатерина Рождественская вместе с сыновьями отдыхает в Карелии.

Фотограф и журналист, дочь Роберта Рождественская приехала в Карелию.

Екатерина поделилась своими впечатлениями о нашей республике в Instagram.

Вместе с семьей она сходила на рыбалку, собрала грибов, погуляла по Онежской набережной, сфотографировалась около памятника отцу, который установлен у здания Карельской государственной филармонии на улице Кирова. Напомним, Екатерина уже приезжала в Петрозаводск в 2018 году на торжественное открытие памятника.

Также дочь поэта побывала на острове Кижи, полюбовалась карельской природой, освоила рецепт калиток и поела блинов.

"День в Кижах перешел в ночь в Кижах. Вышла из избы и услышала тишину, оглушительная она тут. Настолько непривычная нам, городским, вакуумная, звенящая, слышимая только запахами и движением воздуха. Погода порадовала, была всякою, на любой вкус - от шквалистого ветра и мощных свинцовых туч до маечного солнышка и полета шмеля", – написала Екатерина.