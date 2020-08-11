890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Фирма в Петрозаводске попала в поле зрения Следкома 6
11.08.2020 18:40
Суоярви в режиме постоянной готовности
Сегодня 13:32
Пожилого грибника, заблудившегося в Карелии, не могут найти уже пятые сутки 1
11.08.2020 16:10
Глава поселения Карелии вместе с сотрудниками ГИБДД ловила пьяных водителей
11.08.2020 17:40
Пьяный рецидивист устроил гонки по Петрозаводску, пытаясь скрыться от полиции (ВИДЕО) 5
11.08.2020 16:29

Дочь поэта Рождественского наловила рыбы и собрала грибов в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
15:24, 12 Августа 2020
фото: © instagram.com/p/CDx7FFHAomH
Загрузка...

Екатерина Рождественская вместе с сыновьями отдыхает в Карелии.

Фотограф и журналист, дочь Роберта Рождественская приехала в Карелию.

Екатерина поделилась своими впечатлениями о нашей республике в Instagram.

Вместе с семьей она сходила на рыбалку, собрала грибов, погуляла по Онежской набережной, сфотографировалась около памятника отцу, который установлен у здания Карельской государственной филармонии на улице Кирова. Напомним, Екатерина уже приезжала в Петрозаводск в 2018 году на торжественное открытие памятника.

Также дочь поэта побывала на острове Кижи, полюбовалась карельской природой, освоила рецепт калиток и поела блинов.

"День в Кижах перешел в ночь в Кижах. Вышла из избы и услышала тишину, оглушительная она тут. Настолько непривычная нам, городским, вакуумная, звенящая, слышимая только запахами и движением воздуха. Погода порадовала, была всякою, на любой вкус - от шквалистого ветра и мощных свинцовых туч до маечного солнышка и полета шмеля", – написала Екатерина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-12 15:51:56
Творческая элитка. Лишь бы не работать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью

Аналитика

Сегодня 13:32
Тема недели
Суоярви в режиме постоянной готовности
Пока очистные сооружения и сети находятся в руках частников, карельскому городку грозит экологическая катастрофа.
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»