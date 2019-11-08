Дочка РЖД назвала причины задержки "Ласточки" минувшей ночью

В ОЖД рассказали о причинах ночной задержки в движении поездов "Ласточка" №805 Петрозаводск – Санкт-Петербург и №820 Псков – Петрозаводск.

Ночью 7 ноября ввиду особых метеоусловий, вызвавших сбой в работе контактной сети в Волховстроевском регионе Октябрьской железной дороги, в пути следования были задержаны поезда "Ласточка" №805 сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург и №820 сообщением Псков – Петрозаводск.

Опоздание поезда №805 составило 2,5 часа, поезда №820 – более полутора часов.

Диспетчерский аппарат железной дороги работает над сокращением отставания поездов и предпринимает необходимые меры для минимизации времени опозданий по прибытии на станции назначения.

В ОЖД сообщили, что получать актуальную информацию о движении поездов можно на официальном сайте ОАО "РЖД" Пассажирам (вкладка "Фактическое движение поездов"), а также по телефону Единого информационно-сервисного центра – 8-800-775-00-00.

Напомним, сегодня ночью "Ласточка" "Петрозаводск-Санкт-Петербург" вновь застряла в пути. Корреспондент "Столицы на Онего" расскзал о происшествии с места событий.