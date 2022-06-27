Договор купли-продажи машины можно будет оформить через «Госуслуги»

Сделки купли-продажи транспортных средств можно будет законно оформлять через портал госуслуг.

Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на заседании президиума общественного совета при МВД РФ.



«Договор купли-продажи уже доделали до конца, тоже можно будет уже вполне законно на ЕПГУ (портале госуслуг — прим. ТАСС) совершать сделки, они будут юридически закреплены и подтверждены министерством цифрового развития», — сказал Черников, чьи слова цитирует ТАСС.



Черников отметил, что ранее могли возникать вопросы с правом отчуждения и регистрацией транспортного средства. «Здесь [на портале] можно безопасно проводить действия. Мы будем видеть, что транспортное средство перешло от одного лица к другому, и к прежнему владельцу не будут приходить штрафы с камер автоматической фотовидеофиксации», — отметил глава ГИБДД.

Кроме того, он напомнил, что одна из задач Госавтоинспекции заключается в том, чтобы выложить на портале с иконкой «Госуслуги. Авто» полный пакет документов (водительское удостоверение, ОСАГО, СТС), который в электронном виде владелец транспортного средства может предоставить, и законно управлять машиной.