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Новости. Экономика
09:30, 02 Августа 2018

Доходы бюджета Карелии выросли на 3,5 млрд рублей

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Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Карелии за семь месяцев текущего года увеличились на 3,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Мы впервые за многие годы имеем бездефицитный бюджет. В этом году уже дополнительно получено более 3,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Пока они, к сожалению, почти полностью уходят на погашение долговых обязательств. И нам, конечно, нужна дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета для обеспечения стабилизации ситуации с государственным долгом и выполнения условий соглашений с Минфином России в части погашения ранее привлеченных коммерческих заимствований", - сказал ТАСС Артур Парфенчиков.

По его словам, увеличение доходов связано в основном с ростом налога на прибыль. Кроме этого, увеличился сбор налога на доходы физических лиц. "Хотя мы понимаем, что в рамках существующей экономической базы можем наращивать доходы. У нас есть резервы, связанные с серой заработной платой, у нас есть теневая экономика", - отметил Артур Парфенчиков.

"К 100-летию Карелии хотелось бы видеть республику крепко стоящей на ногах и способной самостоятельно решать крупные инфраструктурные и социальные задачи. Чтобы у нас ежегодно были возможности планировать серьезные инвестиции по различным направлениям. Сегодня есть все перспективы, чтобы к 2020 году Карелия чувствовала себя финансово самостоятельной", - сказал он.

По данным карельского Минфина, по итогам семи месяцев в бюджет Республики Карелия поступило 14,8 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов с ростом к аналогичному периоду 2017 года на 31,6%. Государственный долг региона с начала года сократился на 18,8% - с 24,9 млрд рублей до 20,3 млрд рублей.

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