Доходы Карелии выросли почти на 6,4 млрд рублей

В консолидированный бюджет Карелии за 11 месяцев 2018 года поступило 30,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 6,4 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Минфин республики.

Платежи за счет налога на прибыль организаций выросли в 2 раза, налога на доходы физических лиц – на 14,5%.



Инфографика Минфина РК

По неналоговым доходам наблюдается увеличение платежей за пользование природными ресурсами на 72,9%.

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