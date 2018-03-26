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Новости. Общество
06:40, 26 Марта 2018

Доходы жителей Карелии снизились более чем на 50 процентов

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За один месяц доходы и расходы жителей республики существенно снизились, сообщает Карелиястат.

В январе денежные доходы в среднем на душу населения составили 17747,3 рубля и по сравнению с декабрем 2017 года уменьшились на 53,2%, потребительские расходы составили 19074,1рубля, уменьшились на 20,3%.

Реальные денежные доходы населения в январе 2018 года по сравнению c аналогичным периодом 2017тбез учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей снизились на 53,7%.

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Комментарии

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User
2018-03-26 10:19:51
Не надо инсинуаций! Судя по результатам выборов, у 73% явившихся карельцев доходы выросли.
Олег Николаевич
2018-03-26 10:07:45
В такой богатой нефтью и газом стране , где кроме этого ещё вся таблица Менделеева присутствует,мы нищие просто.....и все прекрасно понимают почему....
Leopol'd
2018-03-26 10:04:32
Не может быть!!!
Средняя зарплата растет, уже около 40000руб. Квартиры сотнями в месяц строят, фонды по развитию промышленности создаются, от избытка средств. А вы говорите снизились...
Правительство видя неуклонный рост доходов обсуждает повышение НДФЛ. Так что Карелиястат ошибся, как обычно.
однозначно
2018-03-26 09:51:58
Не надо обобщать. За годы правления Путина мое материальное положение существенно улучшилось. Кроме того появилось больше свободного времени целыми днями торчать в интернете и писать всякую фигню.
КИРЮХА2
2018-03-26 09:39:30

goo , Теперь все всё пофиг , за что боролись на то и напоролись.
Orava
2018-03-26 09:28:27
вата переходит на репу и коренья
goo
2018-03-26 08:47:19
Не узнаю Карелиястат
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