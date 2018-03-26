Доходы жителей Карелии снизились более чем на 50 процентов

За один месяц доходы и расходы жителей республики существенно снизились, сообщает Карелиястат.

В январе денежные доходы в среднем на душу населения составили 17747,3 рубля и по сравнению с декабрем 2017 года уменьшились на 53,2%, потребительские расходы составили 19074,1рубля, уменьшились на 20,3%.

Реальные денежные доходы населения в январе 2018 года по сравнению c аналогичным периодом 2017тбез учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей снизились на 53,7%.