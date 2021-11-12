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Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ

Новости. Общество
22:00, 27 Декабря 2021
фото: © ТАСС / Донат Сорокин

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Врач Евгений Комаровский заявил, что при ОРВИ не стоит избегать холодных напитков.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ. В посте, опубликованном в Instagram, он объяснил, что при простуде не стоит избегать холодных напитков. Об этом информирует Лента.ру.

«Как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние», — отметил специалист. Он объяснил, что во многих странах холодное питье всячески рекомендуется врачами. «Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ — это наши ментальные традиции», — подчеркнул доктор.

Кроме того, врач заявил, что в большинстве стран при лечении простуды медики не советуют избегать употребления жидкости в холодном виде, как это принято в российской врачебной практике. «Поэтому, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости», — объяснил специалист.

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