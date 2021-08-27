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Доктор Мясников рассказал о пользе красного вина после COVID-19

Новости. Общество
21:20, 28 Августа 2021
фото: pixabay.com / Vinotecarium

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Вино в небольших дозах может помочь справиться с постковидным синдромом, однако касается это только любителей данного напитка.

Об этом URA.RU рассказал главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

«После того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения (не проходящая усталость — прим.) и постинфекционные проблемы. В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя», — объяснил главный врач больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

По словам медика, вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. «Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура», — добавил Мясников.

При этом врач посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. «Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме», — объяснил Мясников.

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