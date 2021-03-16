Доктор Офтальмологического центра Карелии назвал признаки онкологических заболеваний глаза

В Офтальмологическом центре Карелии проводится диагностика и лечение новообразований глаза и его придаточного аппарата.

Заместитель главного врача Офтальмологического центра Карелии по лечебной части и организационно-методической работе, хирург, офтальмоонколог Максим Александрович Шашлов рассказал об онкологических заболеваниях глаза, объяснил, как на ранней стадии выявить новообразования, чтобы сохранить зрение.

- Существуют ли какие-либо признаки, указывающие на онкозаболевания глаза?

- Основные онкологические изменения можно подразделить на онкологические заболевания придаточного аппарата глаза – веки, слизистые, окологлазничные области. Все эти образования человек может увидеть сам, посмотрев в зеркало: темное пятнышко, какое-то объемное образование на веке или на слизистой, изменение цвета века или покраснение, корочки… Здесь диагностика не является трудной. Как правило, в таких случаях пациент приходит с жалобой: у меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать.

Подробнее об онкозаболеваниях глаза и как не пропустить тревожные сигналы, читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

На правах рекламы