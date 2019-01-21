Документальный фильм с участием карельского путешественника покажут в Москве и Санкт-Петербурге

Премьера документального фильма "Великий Северный путь" состоится 23 февраля в Москве, 24 февраля его покажут в Санкт-Петербурге, а затем и во многих других городах России, сообщили в Минкульте Карелии.

Для зрителей Петрозаводска 18 января в Центре культуры "Премьер" прошел предпремьерный показ. Фильм представил режиссер и путешественник Леонид Круглов и руководитель Арктического центра в Карелии, путешественник Виктор Симонов, который принимал участие в съемках в Поморье.

Премьера документального фильма "Великий Северный путь" состоится 23 февраля в Москве, 24 февраля его покажут в Санкт-Петербурге, а затем и во многих других городах России.

В процессе создания фильма, занявшего четыре года, съемочная группа проходила маршрут Дежнева частями, присоединяясь к нескольким экспедициям.

Для режиссера важным было максимально возможное приближение к реалиям XVII века, в том числе в средствах передвижения – на собаках, оленях, лошадях, пешком, под парусами. Одной из экспедиций, чей маршрут частично совпал с передвижением съемочной группы, стала экспедиция карельского путешественника Виктора Симонова на собачьих упряжках из Карелии в Архангельскую область.