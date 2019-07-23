Подписаться
Новости. Общество
10:42, 23 Июля 2019
фото: pixabay.com / 12019

Документацию для строительства нового бассейна в Карелии разработают за 4,5 млн рублей

Загрузка...

Объявлен конкурс на разработку документации для строительства бассейна в Медвежьегорске.

Заказчиком выполнения работ по созданию проектно-сметной документации для объекта "Строительство плавательного бассейна в г. Медвежьегорске" выступает Управление капитального строительства Карелии. Заявка размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта, указанная на портале, - 4,5 млн рублей. Источником финансирования работ по проектированию служат средства бюджета республики. Строительство будет вестись за счет региональных и федеральных денег.

Как сообщается в технической документации, бассейн должен быть построен в Медвежьегорске, на ул. Ленина. Под строительство отведен участок площадью 6 тыс. кв. метров. Бассейн будет предназначен как для тренировок и соревнований, так и для посещения населением.

Предполагается запроектировать две ванны: одну - для спортивного плавания (25 на 16 метров, глубиной от 1,2 до 1,8 метров), вторую - для детей (6 на 10 метров, переменной глубиной от 0,6 до 0,8 метров). В спортивной ванне должно быть не менее шести дорожек для плавания.

Согласно информации в документах закупки, объект должен быть построен в течение 2020-2021 г.г. Его предельная стоимость строительства- 335 млн 609,36 тыс. рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тихоня
2019-07-23 10:59:02
Не смешно . Канализации и очистных нормальных в городе нет , Онежское озеро , где можно купаться загаживается , зато бассейны строим .
Пора бы уже и посмотреть на эти проектные конторки по внимательнее, по-моему так, там бабло бюджетное пилят .ценники несусветные .
zanoza
2019-07-23 10:50:18
А не хило у нас проектно-сметная документация стоит :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
16.07.2019, 13:09
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают
18.07.2019, 16:19
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся"
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
22.07.2019, 11:40
Следователи предъявили обвинение инструктору из Петрозаводска Дмитрию Беленихину

Аналитика

22.07.2019 15:48
Обществоведение
Сын судьи оказался за решеткой
Сына судьи Лахденпохского района арестовали за избиение сотрудника Росгвардии.
О скандалах, лжи и выживании 4
22.07.2019 11:25
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 2
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 14
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Вся аналитика

Чтиво

22.07.2019 12:58
Личное мнение
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 3
Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
18.07.2019 16:19
Себе дороже 2
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»