Документацию для строительства нового бассейна в Карелии разработают за 4,5 млн рублей

Объявлен конкурс на разработку документации для строительства бассейна в Медвежьегорске.

Заказчиком выполнения работ по созданию проектно-сметной документации для объекта "Строительство плавательного бассейна в г. Медвежьегорске" выступает Управление капитального строительства Карелии. Заявка размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта, указанная на портале, - 4,5 млн рублей. Источником финансирования работ по проектированию служат средства бюджета республики. Строительство будет вестись за счет региональных и федеральных денег.

Как сообщается в технической документации, бассейн должен быть построен в Медвежьегорске, на ул. Ленина. Под строительство отведен участок площадью 6 тыс. кв. метров. Бассейн будет предназначен как для тренировок и соревнований, так и для посещения населением.

Предполагается запроектировать две ванны: одну - для спортивного плавания (25 на 16 метров, глубиной от 1,2 до 1,8 метров), вторую - для детей (6 на 10 метров, переменной глубиной от 0,6 до 0,8 метров). В спортивной ванне должно быть не менее шести дорожек для плавания.

Согласно информации в документах закупки, объект должен быть построен в течение 2020-2021 г.г. Его предельная стоимость строительства- 335 млн 609,36 тыс. рублей.