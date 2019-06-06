Долги по госконтрактам могут привести к банкротству предпринимателей в Карелии

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Долги государственных и бюджетных учреждений Карелии по контрактам с коммерческими фирмами могут спровоцировать их банкротство, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.
Об этом она заявила на заседании IV Форума для предпринимателей Северо-Западного федерального округа "Госзакупки – мост между властью и бизнесом" в Петрозаводске.
По ее словам, анализ жалоб предпринимателей, поступающих к бизнес-омбудсмену показывает, что у коммерческим фирм возникают проблемы из-за того, что они не могут получить деньги по исполненным государственным и муниципальным контрактам.
Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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