Долги по госконтрактам могут привести к банкротству предпринимателей в Карелии

Долги государственных и бюджетных учреждений Карелии по контрактам с коммерческими фирмами могут спровоцировать их банкротство, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

Об этом она заявила на заседании IV Форума для предпринимателей Северо-Западного федерального округа "Госзакупки – мост между властью и бизнесом" в Петрозаводске.

По ее словам, анализ жалоб предпринимателей, поступающих к бизнес-омбудсмену показывает, что у коммерческим фирм возникают проблемы из-за того, что они не могут получить деньги по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".