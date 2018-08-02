Долги россиян перед банками растут быстрее зарплат

По теме
Загрузка...
ЦБ и Минэкономразвития планируют снизить интерес банков к кредитованию населения.
Потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений, сообщило Минэкономразвития. В июне они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности – более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках – до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).
Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
26.07.2018, 12:05
28.07.2018, 12:39
31.07.2018, 21:30
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии