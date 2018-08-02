Долги россиян перед банками растут быстрее зарплат

ЦБ и Минэкономразвития планируют снизить интерес банков к кредитованию населения.

Потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений, сообщило Минэкономразвития. В июне они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности – более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках – до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).

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