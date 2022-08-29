Должник из Карелии выдал себя, обратившись к медикам в другом регионе

Карельские судебные приставы разыскали скрывшегося от них неплательщика в Санкт-Петербурге, сообщили в УФССП Карелии.
В отделении судебных приставов Питкярантского района на исполнении находилось сводное производство о взыскании долга по налогам на общую сумму 253 тысячи рублей.
Выяснилось, однако, что должник по указанному адресу не проживает. Неплательщик был объявлен в исполнительный розыск.
В результате было установлено, что должник обращался за помощью к медикам в Санкт-Петербурге. Приставы отправили запрос в медицинское учреждение, и оказалось, что неплательщик живет в Северной столице.
Разыскное дело было завершено, а исполнительные производства переданы в Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.
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