Должник из Карелии выдал себя, обратившись к медикам в другом регионе

Карельские судебные приставы разыскали скрывшегося от них неплательщика в Санкт-Петербурге, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Питкярантского района на исполнении находилось сводное производство о взыскании долга по налогам на общую сумму 253 тысячи рублей.

Выяснилось, однако, что должник по указанному адресу не проживает. Неплательщик был объявлен в исполнительный розыск.

В результате было установлено, что должник обращался за помощью к медикам в Санкт-Петербурге. Приставы отправили запрос в медицинское учреждение, и оказалось, что неплательщик живет в Северной столице.

Разыскное дело было завершено, а исполнительные производства переданы в Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.