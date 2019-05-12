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Новости. Общество
12:25, 12 Мая 2019
фото: Газета "Ленинская Правда", №4, апрель

Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пряже – откровенное издевательство над людьми

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В поселке Карелии люди, переехавшие из бараков в новый дом, находятся в отчаянии, судятся с местной властью по причине того, что их новое жилье не соответствует санитарным нормам.

Читатели могут подумать, что люди эти весьма странные - сами отказываются от новой теплой благоустроенной квартиры. В том-то и дело, что квартиры оказались отнюдь не теплыми: +6 градусов в январские морозы, и система вентиляции сделана с большими нарушениями.

Те семьи, у которых были какие-то сбережения, купили электрообогреватели, просушили стены, сняли навесные потолки, под которыми уже была зеленая плесень, залатали дыры в оконных блоках монтажной пеной (в некоторых квартирах этой пены ушло больше десяти ведер в переводе на килограммы), заменили линолеум, ламинат и сделали принудительную вентиляцию в кухне, чтобы уменьшить влажность воздуха. Чтобы уменьшить сырость в квартире, они носят сушить белье к родственникам. Но не у всех жильцов есть возможность провернуть такой нужный ремонт из-за материальных затруднений. Самые необеспеченные новоселы ждут с нетерпением наступления лета, когда им обещан ремонт теплосетей в техническом подвале дома. Именно из-за изначальных ошибок строителей, запускавших теплосистему, обреченную сразу же на большой ремонт, во многих квартирах нет тепла.

Подробнее о ситуации рассказал Иван Григорьев, секретарь Пряжинской районной организации КПРФ, в своей статье "Недоделки без переделки".

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