Дом дотла сгорел в поселке Карелии (ФОТО)

Пожар уничтожил двухэтажный деревянный дом в поселке Боровой Калевальского района.
Как сообщается в паблике Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пожар произошел 12 июля в 03:15. На улице Советской в поселке Боровой загорелся двухэтажный деревянный дом.
Пожарно-спасательное подразделение № 21 поселка пыталось спасти строение, но безрезультатно. Дом полностью уничтожен, но огонь не распространился на другие объекты.
Пожар был ликвидирован в 06:10, причины возгорания устанавливаются.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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