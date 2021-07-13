Реклама
Прислать новость
В Карелии введена обязательная аккредитация всех медицинских работников 10
Сегодня 12:11
Молодой водитель потерял сознание и устроил страшную аварию в Петрозаводске 3
Сегодня 11:01
Роспотребнадзор назвал два района Карелии, где не зарегистрированы нападения клещей
Сегодня 08:25
«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции 1
Сегодня 12:37

Дом дотла сгорел в поселке Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:54, 13 Июля 2021
фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Пожар уничтожил двухэтажный деревянный дом в поселке Боровой Калевальского района.

Как сообщается в паблике Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пожар произошел 12 июля в 03:15. На улице Советской в поселке Боровой загорелся двухэтажный деревянный дом.

Пожарно-спасательное подразделение № 21 поселка пыталось спасти строение, но безрезультатно. Дом полностью уничтожен, но огонь не распространился на другие объекты.

Пожар был ликвидирован в 06:10, причины возгорания устанавливаются.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее глава администрации рассказал, как полыхает Кемский район.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-13 15:38:52
Причина пожаров в 99 процентах - это беспробудное пьянство.
Жить страшно и неинтересно, поэтому пьют. Считают, что смысла жизни нет совсем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 6
Сегодня 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 8
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:05
Личное мнение
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было»
Почему власть не желает разговаривать с гражданами и научным сообществом?
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»