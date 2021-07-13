Дом дотла сгорел в поселке Карелии (ФОТО)

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Пожар уничтожил двухэтажный деревянный дом в поселке Боровой Калевальского района.

Как сообщается в паблике Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пожар произошел 12 июля в 03:15. На улице Советской в поселке Боровой загорелся двухэтажный деревянный дом.

Пожарно-спасательное подразделение № 21 поселка пыталось спасти строение, но безрезультатно. Дом полностью уничтожен, но огонь не распространился на другие объекты.

Пожар был ликвидирован в 06:10, причины возгорания устанавливаются.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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