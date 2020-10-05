Дом дружбы народов Карелии откроется в Петрозаводске

Дом дружбы народов Республики Карелия начнет свою работу на базе издательства "Периодика" в ноябре, сообщили в Миннаце республики.

Общественные организации смогут проводить в помещениях Дома дружбы как внутренние рабочие встречи, так и круглые столы, семинары и конференции. Для подготовки мероприятий, составления документов и распечатки материалов будет предоставляться компьютерная техника.

Презентация первой очереди многоцелевого ресурсного центра "Дом дружбы народов Республики Карелия" состоялась на заседании Консультативного совета по вопросам взаимодействия с национальными общественными объединениями, в том числе национально-культурными автономиями, при Миннаце региона.

Ранее сообщалось, что "Родной очаг" получил более 300 тысяч рублей на создание видеороликов о Карелии.