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Дом дружбы народов Карелии откроется в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 06 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Дом дружбы народов Республики Карелия начнет свою работу на базе издательства "Периодика" в ноябре, сообщили в Миннаце республики.

Общественные организации смогут проводить в помещениях Дома дружбы как внутренние рабочие встречи, так и круглые столы, семинары и конференции. Для подготовки мероприятий, составления документов и распечатки материалов будет предоставляться компьютерная техника.

Презентация первой очереди многоцелевого ресурсного центра "Дом дружбы народов Республики Карелия" состоялась на заседании Консультативного совета по вопросам взаимодействия с национальными общественными объединениями, в том числе национально-культурными автономиями, при Миннаце региона.

Ранее сообщалось, что "Родной очаг" получил более 300 тысяч рублей на создание видеороликов о Карелии.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-06 17:50:57
Дружба дружбой, но пусть сначала со своими карабахами разберутся. Нам здесь ихние проблемы не нужны. Не надо сюда карельцев подписывать. Взять на контроль все эти диаспоры
кир
2020-10-06 18:14:57
протестанутый, вот именно.
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