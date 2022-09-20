«Дом культуры» придет на смену «Миражу»: ТЦ «Тетрис» в Петрозаводске запускает новое культурное пространство

Вывеску кинотеатра «Мираж» сняли с торгового центра «Тетрис» в Петрозаводске — там откроется культурно-развлекательное пространство для детей и взрослых.
Об этом «Столице на Онего» сообщила представитель ТЦ «Тетрис» Марина Филимонова.
По ее словам, на бывшей площадке «Миража» разместятся новые кинозалы, игровые зоны для детей и подростков, кафе и бар.
Эта площадка получит название «Дом культуры». Она будет предназначена не только для проведения досуга, но и для различных событийных мероприятий.
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