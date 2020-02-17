Дом культуры в поселке Карелии отремонтируют за 800 тысяч рублей

Сенатор Игорь Зубарев вместе с депутатом Государственной думы Денисом Москвиным посетили Нововилговский Дом культуры, где реализуется проект "Культура малой Родины".

В ходе рабочей поездки в регион член Совета Федерации Игорь Зубарев вместе с депутатом Госдумы Денисом Москвиным и председателем Законодательного собрания Элиссаном Шандаловичем посетили Дом культуры в поселке Новая Вилга Прионежского района.

Под крышей учреждения сегодня располагаются Музыкальная школа, библиотека и Детский центр творчества. Волонтеры и участники художественной самодеятельности активно пользуются площадкой Дома культуры. Ежемесячно в различных мероприятиях здесь участвуют от 130 до 150 человек. В учреждении начитывают до 4800 посещений в месяц.

"Дома культуры в сельской местности остаются местом притяжения для детей и взрослых. Эти учреждения в районах - места силы. И наша задача – оказать всяческую поддержку домам культуры, материально-техническая база которых зачастую оставляет желать лучшего. Такую возможность дают национальные проекты и проекты "Единой России", - отметил сенатор Игорь Зубарев.

Директор Дома культуры Людмила Елисеева показала, как в ее учреждении уже второй год реализуется партийный проект "Культура малой Родины". Здание, которое долго оставалось долгостроем, сразу после сдачу в эксплуатацию имело немало недостатков. Уже в 90-х годах прошлого века здесь текла кровля, не открывались окна. С помощью проекта "Единой России" здесь была отремонтирована крыша, установлена система пожарной сигнализации и видеонаблюдения. На эти цели в 2019 году были выделены около 550 тысяч рублей. В этом году запланированы работы по замене окон на первом этаже и теплоузла. По партийному проекту учреждению направлено около 778 тысяч рублей.

Как отметили в ходе встречи, у Дома культуры еще остаются проблемы, но они решаемы. По словам депутата Госдумы Дениса Москвина, современное оборудование, одежду сцены для зрительного зала, новые инструменты учреждение также может получить, приняв участие в партийных проектах и программах.

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович отметил, что руководство Дома культуры и само население поселка Новая Вилга активно участвуют в различных мероприятиях, а депутаты поддерживают их инициативы.

"Модернизация учреждений культуры в сельской местности в Карелии будет продолжена", - уверен парламентарий.