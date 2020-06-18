Дома в Петрозаводске покроют антивандальной краской

При ремонте фасадов домов на краску наносятся защитные антивандальные слои, чтобы предотвратить попытки их разрисовать, рассказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

В преддверии Дня города Ирина Мирошник дала большое интервью, в котором рассказала, как столица Карелии встретит праздник в изменившихся условиях и при чем здесь ремонт дорог и фасадов.

Что касается ремонтов фасадов, то всего в этом году должно быть отремонтировано 48 зданий. На данный момент в работе уже 32 дома. По остальным ремонт начнется в ближайшее время либо идет процесс конкурсных процедур, поскольку это объекты культурного наследия, они требуют более серьезного согласования.

"Планируется, что до конца июня подрядчики выйдут на все объекты, - отметила глава города Ирина Мирошник. - Рассчитываем справиться с этими работами до наступления осени. Первый дом – на ул. Свердлова, 1 – закончат буквально на днях. У нас проведена очень серьезная работа по выбору цвета, оттенка фасада каждого дома – всё согласовывалось с градостроительным советом, с художественной комиссией Петрозаводска и обязательно с жителями домов. Кроме того, при ремонте фасадов на краску наносятся защитные антивандальные слои, чтобы предотвратить попытки их разрисовать".

В каком формате в этом году пройдет День города, какие мосты отремонтируют в Петрозаводске, как пандемия повлияла на планы по благоустройству столицы Карелии и многое другое, читайте здесь.