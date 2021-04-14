Доноров ждут на станции переливания крови Петрозаводска в субботу

Республиканская станция переливания крови проводит 17 апреля акцию «Суббота доноров».

Ближайшую субботу, 17 апреля, служба крови Карелии будет работать с 8 до 12 часов.

Как пишут на сайте станции переливания крови, стоит отложить на 1 месяц визит в учреждение, если:

1. Вы заметили у себя любые признаки ОРВИ;

2. Вы посещали в последний месяц зоны повышенного риска;

3. Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последний месяц зоны повышенного риска;

4. Вы были в контакте с заболевшим ОРВИ.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13 до 15 часов).

На 15 апреля Республиканская станция переливания остро нуждается в донорах крови O (I) Rh (-), B (III) Rh (-), АВ (-). Недостаточно на станции крови A (II) Rh (-), B (III) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Ранее росгвардейцы пополнили запасы Республиканской станции переливания крови Карелии на 11 литров.