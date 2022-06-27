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Дополнительные «Ласточки» запустят в горный парк Карелии из-за фестиваля Ruskeala Symphony

Новости. Общество
15:55, 28 Июня 2022
фото: © ozd.rzd.ru

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Два дополнительных рейса поезда «Ласточка» проследуют из Санкт-Петербурга в Рускеалу в дни проведения музыкального фестиваля.

ОАО «РЖД» обеспечит перевозку гостей и участников VI Международного музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, который пройдет в горном парке «Рускеала» 15 и 16 июля. Для их удобства назначены два дополнительных рейса поезда «Ласточка» со специальным расписанием, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, 16 июля «Ласточка» № 829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 11:15 и прибудет в Горный парк «Рускеала» в 16:40. В обратном направлении, из Горного парка «Рускеала» поезд № 830 отправится 23:30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 04:23 следующего дня. В пути предусмотрены остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала, Сортавала-Центр.

В РЖД напомнили, что пассажиры, желающие посетить Горный парк «Рускеала», могут воспользоваться поездами «Ласточка» № 821 и № 827 Санкт-Петербург–Сортавала, которые удобно состыкованы с графиком движения ретропоездов «Рускеальский экспресс» № 921 и 923 курсирующих по маршруту Сортавала–Рускеала.

Ранее сообщалось, музыкант Юрий Башмет и актер Михаил Пореченков приедут на фестиваль «Ruskeala Symphony» в Карелию.

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