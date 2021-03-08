Дополнительные поборы с туристов в Карелии обещают направить на уборку их мусора

Власти Сортавалы, где планируется начать эксперимент по взиманию курортного сбора с туристов, обещают выполнить наказ населения - полученные деньги пойдут на уборку мусора, оставленного приезжими.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель главы Сортавалы Дмитрий Вельев на совещании правительства, посвященного социально-экономическому развитию района.

По его словам население поддерживает инициативу правительства Карелии о внесении изменений в федеральный закон

Ранее власти Карелии подготовили проект изменений в федеральном законе "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Такой эксперимент предлагается начать и в Карелии. Введение курортного сбора предполагает, что власти отдельных муниципальных образований получат право взимать с каждого туриста дополнительную фиксированную плату за пользование туристской инфраструктурой. Размер платы не может превышать 100 рублей в сутки с каждого туриста.

"Население не только приветствует, но и согласно выступать с инициативами о взыскании такого туристического сбора. Но все-таки инициатива именно от людей в том, чтобы эти средства направить на улучшение экологии, то есть уборки, в том числе, неорганизованных стоянок на островах. Поскольку туристы везут не только деньги, но и большое количество мусора. Предложение такое: большую часть средств после введения этого сбора, если таковое будет, направить на исправление экологических моментов связанных с большим количеством людей, прибывающих в город и на ладожские острова", - сказал Вельев.

Как на это отреагировал турбизнес, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".