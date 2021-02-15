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"Допустили брак": Что грозит Преображенской церкви на острове Кижи в Карелии

Новости. Общество
15:53, 16 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Бывший главный реставратор музея "Кижи" Николай Попов рассказал о современной истории реставрации Преображенской церкви и недоделках, на которые все закрывают глаза.

Николай Попов считает, что при завершении реставрационных работ на Преображенской церкви допустили брак.

- И чем это грозит Преображенке? – поинтересовался журналист "Столицы на Онего" у Николая Попова.

- Считаю, что некоторые вещи были сделаны неправильно, - сказал Попов. - Это касается среднего (главного) четверика, на котором висит вся тяжесть церкви. При его реставрации не была учтена динамика движения бревен, при изменении температурно-влажностного режима окружающей среды. Ведь бревна живут, они не мертвые. В зависимости от окружающей влажности или сухости бревно может как толстеть, так и становиться тоньше. Сейчас в четверике все бревна зажаты сжимами. Так делать нельзя. Мы не даем бревнам дышать. Древние, когда строили церковь, это учитывали, а мы нет.

Кроме того, внизу здания решили оставить металлический каркас. Я сам предложил это решение: под полом оставить все элементы каркаса, который устанавливал Смирнов. Пол дополнительно оперли на эти обрезанные стойки. Но вертикальные металлические стойки и горизонтальные бревна подклета тоже по-разному "дышат". Как поведет себя эта конструкция, непонятно. Пока все стоит, работает. Что будет дальше, не знаю.

Читайте в интервью главного реставратора, что он сказал о системе пожаротушения главного храма Кижи и почему в этой связи вспомнил сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге.

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