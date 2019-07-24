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Новости. Общество
16:11, 24 Июля 2019
фото: правительство Карелии

Дорога к водопаду Кивач в Карелии будет отремонтирована до конца сентября

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На автомобильной дороге регионального значения "Подъезд к водопаду Кивач" ведутся дорожные работы, на которых задействовано пять единиц техники для фрезерования покрытия и очистки кюветов.

Весной текущего года Кондопожское ДРСУ приступило к ремонту автомобильной дороги регионального значения "Подъезд к водопаду Кивач" (км 0+000 - км 7+131). Стоимость контракта составила 73 млн рублей. Согласно его условиям, ответственная организация после ремонта будет содержать дорогу три года до 31 декабря 2022 года, сообщает Минтранс региона.

"Ремонт дороги осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Контракт жизненного цикла впервые в Карелии, и, соответственно, у нас тоже", - отметил заместитель генерального директора Кондопожского ДРСУ Игорь Александрович Суворов.

На данный момент ведутся работы по фрезерованию старого покрытия. Далее будет нанесен выравнивающий слой, а затем уложено новое покрытие. В проект входит очистка канав и кюветов. Естественным образом канавы заилились и заросли, поэтому применяется водоотведение, чтобы вода, ушедшая с покрытия дороги, могла свободно течь по рельефу.

Кроме того, дополнительно будут выполнены работы по обустройству, установке новых 55 знаков и нанесена разметка. Несмотря на ремонт, на дороге отсутствуют пробки, и туристы беспрепятственно проезжают до водопада Кивач, заявляют в правительстве. Работы планируется завершить до 30 сентября текущего года.

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Комментарии

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бюджет
2019-07-24 18:48:38
Всего то надо : деньги не в офшоры переводить, а в экономику вкладывать. В России 90% экономики в офшорах, а в США и Европе 2-4%, поэтому то и живут богато!
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