Дорога "Петрозаводск-Суоярви" будет частично отремонтирована

Власти Карелии сообщили о планах провести ремонт участков автодороги "Петрозаводск-Суоярви" в этом году.

Участок ремонта автомобильной дороги, который планируется выборочно участками отремонтировать в 2019 году, полностью находится в Суоярвском районе. Его протяженность 38,76 км.

Участок начинается на границе Суоярвского и Пряжинского районов и заканчивается на ул. Ленина в Суоярви, сообщает региональный Минтранс.

Сколько миллионов планируется потратить на ремонт дороги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".