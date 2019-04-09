Дорога "Петрозаводск-Суоярви" будет частично отремонтирована

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Власти Карелии сообщили о планах провести ремонт участков автодороги "Петрозаводск-Суоярви" в этом году.
Участок ремонта автомобильной дороги, который планируется выборочно участками отремонтировать в 2019 году, полностью находится в Суоярвском районе. Его протяженность 38,76 км.
Участок начинается на границе Суоярвского и Пряжинского районов и заканчивается на ул. Ленина в Суоярви, сообщает региональный Минтранс.
Сколько миллионов планируется потратить на ремонт дороги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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