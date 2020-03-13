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Сегодня 09:32

Дорога после ремонта стала полосой препятствий для автомобилистов в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:07, 14 Марта 2020
фото: Кадр из видео
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Качество ремонта участка дороги от Карельского хладокомбината до железнодорожных переездов вызывает недоумение у жителей Петрозаводска.

Ямочный ремонт, который сегодня ведется на дорогах столицы Карелии, вызывает немало вопросов у автомобилистов. В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео, где демонстируют результат ремонта участка от хладокомбината до переездов. Камни, неровности на "новой" дороге преодолеть смогут далеко не все машины.

"Не дожидаясь обещанного Президентом "рывка или прорыва", а так же обгоняя инновации из Сколково, неведомые дорожные силы "починили" участок дороги от хладокомбината до переездов. Даже не знаю к кому обратиться с нижайшим поклоном. К госпоже Мирошник или господину Парфенчикову. Вам то наверно наплевать на служебные крузаки и мерины? А у моей букашки этот ремонт между колес под днищем не пролазит. И кидает на этом ремонте хуже, чем до ремонта. Хоть бы в ямы-то в дороге попали. А то проще было к асфальту подорожники приложить или изолентой заклеить", - комментирует автор свое видео в паблике.

Ранее власти Петрозаводска рассказали о планируемом ремонте дорог.

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Комментарии

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новый
2020-03-14 12:50:34
Нефиг шастать на ржавых кастрюлях.
Leopol'd
2020-03-14 12:43:01
Всё дело в том, что скотч поставляется из Китая. Перебои с поставками. Вот и не получился капитальный ремонт.
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