Дорога в Карелии будет перекрыта из-за соревнований по триатлону

Минтранс Карелии сообщил о временном прекращении движения транспорта по участку трассы в Кондопожском районе.

10 июля с 10.00 до 14.00 будет временно прекращено движение автомобилей на участке км. 44 — км. 72 дороги «Шуйская — Гирвас» в Кондопожском районе. Об этом информирует Минтранс Карелии.

Дорога будет перекрыта в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Чемпионата Республики Карелия по триатлону и республиканского мероприятия «IronKarelia».

Сообщается, что объезд закрытого участка автомобильной дороги возможен по автодорогам Р-21 «Кола» и «Кола» — Кончезеро — «Шуйская-Гирвас», пояснили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что капремонт разбитой дороги Карелии, переданной в федеральную собственность, начнется в июле.