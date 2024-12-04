Дорога в Карелии получит новую жизнь: объявлен аукцион на ремонт трассы Войница – Вокнаволок – Костомукша

Жители Карелии дождались первого этапа ремонта трассы Войница – Вокнаволок – Костомукша.

Ремонт автодороги Войница — Вокнаволок — Костомукша в Карелии выходит на новый этап. 29 ноября на сайте госзакупок было размещено объявление о проведении аукциона на ремонт первого участка трассы, сообщили в Минтрансе республики.

Как уточняется, работы по обновлению дороги протяженностью 29 километров (с 25 по 54 км) начнутся уже 1 марта следующего года. В рамках проекта планируется комплексная модернизация дорожного полотна: замена водопропускных труб, выравнивание профиля, укладка нового асфальтобетонного покрытия, установка современных дорожных знаков и барьерного ограждения. Первый этап ремонта планируется завершить осенью 2025 года.

Сотрудники министерства напомнили, что в ноябре 2024 года во время прямой линии глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил, что трасса Войница — Костомукша включена в национальный проект «Инфраструктура для жизни» и будет отремонтирована в ближайшие два года.