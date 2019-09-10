Дороги в Прионежье и Пряжинском районе ждет масштабный ремонт

В ближайшие два - три года все региональные дороги вокруг Петрозаводска будут приведены в нормативное состояние, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы строительства и ремонта трасс в Прионежском и Пряжинском районах.



По информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи, дороги в районах будут ремонтировать в рамках разных программ. Большой объем работ будет выполнен по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".



В 2020 году планируется отремонтировать 21,7 км дороги "Крошнозеро – Эссойла", 1,2 км подъезда к п. Дорожников.



В 2022 году проведут ремонты подъездных дорог к д. Нижние Виданы и д. Нижняя Салма, дороги "Заозерье – Пиньгуба", "Петрозаводск – Лососинное", "Лососинное – Машезеро".



В 2023 году отремонтируют подъезды к п. Новая Вилга и п. Мелиоративный.



В этом году сделана дорога в Чалне, 15 сентября должно завершиться обустройство тротуаров в поселке. Кроме того, ремонтируется мост через р. Чална, который сдадут в июне 2020.



Для улучшения состояния автомобильной дороги "Петрозаводск – Суоярви – Намоево", проходящей через п. Чална-1, дорожники восстановят верхний изношенный слой асфальта на общей площади более 11 тысяч кв м.



Идет строительство подъездной дороги к горнолыжному центру "Чална", которая обеспечивает проезд к туристскому развлекательному комплексу "Вотчина карельского деда мороза Талви Укко". Работы ведутся по госпрограмме "Развитие туризма в Республике Карелия" с привлечением федеральных средств. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2021 года.



Также в 2020-2022 годах планируется поэтапная реконструкция 21 км участка автомобильной дороги "Педасельга – Ладва-Ветка" от п. Педасельга до п. Ладва.



С 1 августа автодорога "Подъезд к г. Петрозаводску", известная как "Петрозаводск – Ошта", передана в федеральную собственность и закреплена за ФКУ Упрдор "Кола". Дефекты покрытия автодороги устраняются на участках с максимальной интенсивностью движения автотранспорта, то есть в районе Петрозаводска и с. Деревянное. В 2021-2023 годах планируется ее поэтапное приведение в нормативное состояние в рамках капитального ремонта.



В перспективе рассматривается возможность строительства путепровода через железную дорогу в районе поселка Мелиоративный.



"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" у нас есть четкая дорожная карта работ. Нам это важно. Мы понимаем необходимость этих территорий для развития Петрозаводска. По мере приведения в порядок дорог будет развиваться индивидуальное жилищное строительство на территориях, примыкающих к городу", – отметил Артур Парфенчиков.



Еще одна задача – улучшение пригородного автобусного сообщения. Компания "Карелавтотранссервис" обновит свой автопарк, будут усилены несколько дачных направлений. В летний сезон 2020 года на маршруты выйдут новые автобусы.