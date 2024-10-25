Дорогой пикап вылетел с трассы в Карелии и перевернулся

Водитель пострадал в аварии, произошедшей в Сегежском округе.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 27 октября около 8 утра в Сегежском округе на 22 километре трассы А — 137 «Кола — Костомукша» произошло огла авария.
Там 47-летний водитель автомобиля Toyota Hilux неправильно выбрал скорость движения. Машина вылетела за пределы трассы и опрокинулась.
В результате аварии водитель получил травмы. В настоящее время проводится проверка.
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