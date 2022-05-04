Дорогу к госгранице в Карелии будут несколько раз перекрывать из-за взрывных работ

Движение всех видов транспорта будет временно ограничено в ближайшие дни на участке дороги от трассы «Кола» до госграницы на севере Карелии.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Проезд будет закрыт на дороге «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия:

В понедельник, 16 мая, с 10.00 до 12.00 на участке с 10 по 11 км;

В среду, 18 мая, с 10.00 до 12.00 на участке с 11 по 12 км;

В пятницу, 20 мая, с 10.00 до 12.00 на участке с 14 по 15 км.

Такие меры приняты в связи с планируемым проведением буровзрывных работ.